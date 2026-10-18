Contro il Genoa un altro clean sheet che conferma la solidità difensiva della Roma - che in realtà anche contro il Real Madrid ha concesso poco e nulla su azione (0,4 xG, meno di ieri sera). Solamente tre gol subiti nelle prime sette partite in Serie A e gran parte del merito - oltre al solito professor Ndicka - è di una difesa che sta scoprendo nuovi interpreti: Leonardo Balerdi è arrivato a Roma per essere il cambio di Evan, ma col passare delle settimane sta diventando più un titolare.

Leo è già tra i top della Serie A. E il riscatto...

Anche ieri prestazione di livello dell'argentino che ha limitato le giocate dicon attenzione e aggressività.col pallone tra i piedi, capacità die giocare senza problemi con molto: le qualità di Leo si sposano perfettamente con le richieste di. Contro il Genoa ha chiuso la partita tra i migliori della squadra: ben 14 contributi difensivi tra cui. In questo inizio di campionato è già tra i: è in top 10 per(il 71,4%), palloni recuperati (6,0 ogni 90') e(solamente 1, ovvero!) - dati Sofascore.

Aggiungere pedine giovani ma con tanta esperienza ad alti livelli: è (e sarà) questo l'obiettivo della Roma e di Gasperini per rinforzare la rosa. Il profilo di Balerdi risponde perfettamente all'identikit tracciato dai giallorossi - oltre alle qualità tecniche e alla rapidità, requisito fondamentale per i difensori di Gasp. Arrivato come un semplice sostituto, l'argentino potrebbe ben presto diventare parte del nucleo giallorosso anche per la sua leadership. E i 16 milioni di euro del riscatto ora sembrano addirittura pochi...