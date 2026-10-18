Una standing ovation, così i tifosi romanisti hanno salutato Stephan El Shaarawy al momento della sostituzione. E non poteva essere altrimenti per un giocatore che ha segnato gli ultimi anni di storia giallorossa, chiudendo anche la sua avventura con un gol fondamentale per la Champions all'ultima giornata. Stephan ha ricambiato l'affetto dell'Olimpico e sui social negli ultimi minuti ha voluto mandare un lungo messaggio al popolo romanista: "Ci sono emozioni che il calcio ti regala e che nessuna parola riuscirà mai a descrivere fino in fondo. Sentimenti contrastanti: da una parte l'amarezza per una sconfitta che fa male, dall'altra l'emozione di tornare in uno stadio che per dieci anni è stato casa mia. Ci sono tornato con colori diversi, da avversario, ma con gli stessi ricordi, lo stesso affetto e soprattutto, un'immensa riconoscenza. Grazie Roma, grazie Romanisti, per avermi fatto sentire, ancora una volta, uno di voi. Il passato merita gratitudine, il presente merita tutto me stesso, rispetto e appartenenza".

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