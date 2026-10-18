Tra i protagonisti assoluti in casa Roma della vittoria di ieri sera sul Genoa, oltre all'MVP Emanuele Lulli, ci sono anche due argentini. Stiamo parlando di Matias Soulé e di Santiago Castro. Il primo si è preso le chiavi della trequarti giallorossa nella serata dell'Olimpico dando il via all'azione del 2-0 con una giocata stupenda sulla fascia destra. Il secondo, invece, si è inventato un pallonetto da sogno dal limite dell'area piccola per sbloccare il match. Ricevendo paragoni da urlo dall'Argentina. Ma è sui social che i due hanno dimostrato una simpaticissima connessione. Nel reel pubblicato dalla Roma su Instagram per celebrare il primo gol di Lulli in giallorosso, infatti, Castro si è focalizzato sulla stupenda progressione di Soulé: "FIFA Street", il commento del 9. E Mati ha risposto per le rime, con un pizzico di romanesco: "Ma tu sei er cucchiaio Castro?". E giù dal ridere nei commenti.