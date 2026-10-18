Il numero 7 giallorosso esulta per i tre punti arrivati contro il Genoa, ma sottolinea anche l'ulteriore benzina messa nelle gambe con l'ingresso in campo nel secondo tempo
Bove: "Ora sono felice, ho ritrovato me stesso. La Roma? È partita bene ma il campionato è lungo"
Lorenzo Pellegrini affida ai social la propria soddisfazione dopo il successo della Roma contro il Genoa, sottolineando l'importanza dei tre punti, ma anche della benzina che continua a mettere nelle gambe dopo l'infortunio, ieri entrato nella ripresa. "Vittoria importante per il nostro cammino e…minuti fondamentali in campo per il mio cammino!", ha scritto il centrocampista giallorosso su Instagram. Un messaggio che unisce la gioia per il risultato di squadra alla soddisfazione per aver aggiunto un altro tassellino al suo percorso per tornare al top della forma.
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