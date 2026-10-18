Poteva essere una notte insidiosa, magari di rimpianti, viste le tantissime assenze. Invece è stata la partita dei segnali positivi, delle conferme e delle prime volte. Come quella di Santiago Castro, con una meraviglia che ha sbloccato la partita e ha fatto il giro del mondo. Soprattutto in Argentina, freschi di esordio in nazionale dell'attaccante ex Bologna, ha esaltato la prestazione di Mati Soulé e appunto di Santi Castro. I media locali hanno usato toni entusiastici, qualcuno anche sopra le righe, da 'La Nacion' a 'Olé' passando per 'Clarin', uno dei più prestigiosi del paese. E proprio quest'ultimo si è sbizzarrito nel raccontare e celebrare la giocata pazzesca di Castro nell'1-0: "Circondato da quattro avversari e praticamente senza spazio di manovra, ha scavalcato il portiere con un tocco morbido di destro. Un piccolo capolavoro in stile Maradona, realizzato in uno spazio minuscolo". E il titolo è ancora più emblematico: "Santiago Castro si è travestito da Maradona: il suo primo gol con la Roma è stato un’opera d’arte che ha regalato la vittoria contro il Genoa". Insomma, in Argentina sappiamo tutti come sia roba seria andare a scomodare addirittura il Pibe de Oro.