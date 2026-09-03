La rosa giallorossa resta corta, come ammesso da D'Amico, e non è affatto escluso che il club attinga ai giocatori senza contratto. L'ivoriano si è allenato parzialmente in gruppo, Pellegrini può sperare in una convocazione
D'Amico ammette: "Numericamente in attacco siamo corti, ma potremo agire a gennaio"
Ndicka sta bene, ma è in dubbio per Roma-Atalanta. Pellegrini più vicino al rientro
Gasperini recupera pezzi e può guardare con ancora più ottimismo alle prossime due partite, con Atalanta e Torino. Per Ndicka non c'è lesione e oggi si è allenato in gruppo, anche se parzialmente. L'ivoriano potrebbe tornare direttamente in Champions o con i granata mentre Rensch tornerà con la Dea. Contro Sarri possibile nuova chance per Ghilardi, senza escludere Balerdi. Per Pellegrini invece al massimo può arrivare una convocazione sabato, ma comunque l'ex capitano corre verso il rientro e può essere un jolly sia in mezzo al campo che dietro le punte come trequartista, o in tandem con Mora o Dybala. In ogni caso manca qualcosa alla rosa dei giallorossi, soprattutto sugli esterni, nel ruolo di ala e di attaccante. Gasperini dovrà reinventare alcune soluzioni, adattare giocatori o puntare su Lulli in maniera ancora più massiccia. Per il giovane esterno il club è pronto anche a rinnovare il contratto: l'incontro è già stato fissato.
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