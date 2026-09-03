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La Lega Serie A ha definito anticipi e posticipi dal sesto al dodicesimo turno di campionato. Il big match contro il Napoli dell'ottava giornata contro la Roma si giocherà sabato 24 ottobre ale 18:00. La sfida di Como, invece, è in programma domenica 11 ottobre alle 12:30. Ecco tutto il calendario dei giallorossi:

Domenica 11 ottobre (6a giornata): Como-Roma, ore 12:30

Sabato 17 ottobre (7a giornata): Roma-Genoa, ore 20:45

Sabato 24 ottobre (8a giornata): Napoli-Roma, ore 18:00

Martedì 27 ottobre (9a giornata): Roma-Cagliari, ore 20:45

Sabato 31 ottobre (10a giornata): Udinese-Roma, ore 18:00

Sabato 7 novembre (11a giornata): Roma-Sassuolo, ore 20:45.

Sabato 21 novembre (12a giornata) : Parma-Roma, ore 18:00