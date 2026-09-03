Lo scorso anno ha messo a segno 6 gol e 3 assist con la maglia del Bayern Monaco giocando anche sette partite di Champions. Non ha problemi fisici, ha 32 anni e un temperamento che sembra fatto apposta per una squadra di Gasperini. Si chiama Raphael Guerreiro e non ha bisogno di troppe presentazioni. L'esterno portoghese, ma nato in Francia, è stato uno dei simboli del Borussia Dortmund (224 presenze, 40 gol e 50 assist) prima di passare il Bayern che in estate ha deciso di non rinnovargli il contratto. Così Guerreiro, che ha disputato anche 65 partite con la maglia del Portogallo, è rimasto senza squadra. E potrebbe fare al caso della Roma che cerca un rinforzo strutturato sulla fascia sinistra dove, al momento, compare solo Wesley. Domani nel corso di un summit si valuterà la possibilità di tornare sul mercato svincolati dove, oltre a Guerreiro (che interesse anche al Leverkusen), fa gola anche Diatta ex Monaco.