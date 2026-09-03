Lorenzo Pellegrini sta scaldando i motori. Il numero 7 giallorosso, dopo un'estate tra rumors che lo vedevano lontano dalla Capitale a seguito della scadenza del contratto e la riabilitazione dopo la ricaduta dell’infortunio muscolare al retto femorale della coscia destra, ieri ha lavorato parzialmente in gruppo e si avvicina al rientro. Sarà difficile vederlo in campo già sabato sera all'Olimpico contro l'Atalanta, più facile la sua presenza nella trasferta di lunedì 14 settembre contro il Torino. E ora, dopo un mercato che non ha regalato a Gasperini la famosa ala sinistra di piede destro, Pellegrini può tornare a essere prezioso per la Roma.

Un'estate tra infortunio, rinnovo e il supporto di compagni, tecnico e ds

è stata tutt'altro che semplice, perlomeno a livello emotivo. A partire dallapatito nel finale della scorsa stagione, che lo ha costretto aper il terzo anno consecutivo. Contestualmente il rincorrersi die dai suoi amati colori giallorossi sicuramente non ha aiutato. Ma Lorenzo, come, aveva una sola cosa in mente:. Non è sicuramente un caso se sia il numero 7 sia la Joya si sianoper aiutare a stabilizzare i bilanci del club giallorosso., elogiata anche ieri dal ds: "Sono arrivato il 20 giugno che Dybala e Pellegrini erano senza contratto, con Cristante e Mancini che andavano a scadenza. Pellegrini è stato il primo con cui ho parlato.. Sono stati i primi acquisti che mi hanno soddisfatto di più". Stessonelle prime uscite stagionali: "Io sono molto soddisfatto anche per l’atteggiamento di alcuni come Dybala, Pellegrini e Cristante di abbassarsi lo stipendio. Questo è un gruppo straordinario anche sotto l’aspetto morale e dei valori". Ma in questi mesi non è mai mancato neanche il, a partire dagliche hanno più volte rimarcato un 'lo aspettiamo a braccia aperte'.

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Carico dida parte di tutto l'ambiente giallorosso, ora. Non già da sabato all'Olimpico di Roma, come già detto, ma molto probabilmente, lunedì 14 settembre. E' questa ladal numero 7 per riprendersi i colori giallorossi anche sul rettangolo verde. Anche perché, in virtù del mancato approdo della tanto richiesta ala sinistra di piede destro, almeno fino a gennaio. Che sia 3-4-2-1 (magari al fianco di Dybala) o 3-4-1-2 (dietro la coppia Dybala-Malen),. Stessi compiti anche in caso di 3-5-2, magari al fianco di Koné e Cristante ma con richieste più da incursore che da mediano. D'altronde, si sa,delle sue squadre. E a Roma, dove la trequarti è corta, il numero 7 può essere davvero ilche cambia la formazione giallorossa. Quelle zone del campo d'altronde Pellegrini, in ultimo la scorsa stagione proprio con Gasp, e sa come si fa., se le prestazioni dovessero essere del livello che ci si aspetta,