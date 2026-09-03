Potremmo chiamarla l'anomalia delle fasce. La Roma ha chiuso il calciomercato estivo accogliendo sugli esterni un giocatore del calibro internazionale di Molina e promuovendo dalla Primavera Lulli. Gli addii sulle corsie però, rispetto alla passata stagione, sono stati ben tre: da Celik, che nonostante il rinnovo a un passo ha preferito la Juventus, al termine del prestito di Tsimikas e alla partenza di Angeliño. Nonostante i diversi nomi accostati nei tre mesi di sessione di mercato, Gasperini dal 1° settembre si ritrova con quattro esterni a tutta fascia: Wesley, Rensch, Molina e Lulli. Con una caratteristica comune tra i quattro: sono tutti di piede destro. In un calcio, come quello proposto dal tecnico giallorosso, dove gli esterni sono fondamentali, è un'anomalia da correggere. Anche perché Gasp era stato chiaro alla vigilia di Lecce-Roma, a poche ore dalla chiusura del calciomercato: "Ci mancherebbero un esterno basso e uno alto. Lulli ha sopperito un po’ alla mancanza sulla fascia di centrocampo, ma non dobbiamo dargli troppo peso sulle spalle. Se arrivano due acquisti siamo al completo". Così non è stato.

Il ballo dei destri a sinistra: la conferma Wesley e il jolly Molina

La gestione della corsia mancina non può assolutamente essere considerato un problema, ma è di certo un aspetto su cui riflettere. La Roma si trova oggi a dover adattare o reinventare uomini su quel lato del campo, rinunciando al classico "piede naturale" in favore di giocatori a piede invertito. Wesley già dall'anno scorso, complice un Angeliño spesso ai box e uno Tsimikas insoddisfacente, si è riscoperto un'opzione credibile a sinistra, offrendo una diagonale dentro il campo che permette di dialogare di più con i trequartisti ma rinunciando inevitabilmente alle sovrapposizioni sul fondo per il cross di prima intenzione. Caratteristiche, comunque, che sembrano adattarsi bene anche alla pericolosità di Malen, più attaccante di movimento che mero bomber dell'area piccola. A destra l'anno scorso c'era un affidabile (fisicamente parlando) Celik, mentre nelle prime due di campionato di questa stagione il padrone della corsia fino a questo momento è stato Lulli. Il classe 2007 si sta ritagliando il suo spazio con forza e voglia, oltre che con assoluta qualità. Condizionando anche la gestione di Molina. L'ex Atletico Madrid non è ancora al 100% della condizione e ha esordito in maglia giallorossa lunedì scorso contro il Lecce all'ora di gioco a partita chiusa già dopo i primi 25'. A destra, suo ruolo naturale? Macché, a sinistra, prendendo il posto di Wesley. Solo successivamente l'argentino è tornato sulla fascia destra, dirottando Lulli sull'out opposto. Rensch invece, verso il rientro, può giocare su entrambe le corsie. In rosa ci sarebbe anche il 'mancino' Salah-Eddine, escluso però dalla lista Champions e fuori dal progetto di Gasp.

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