Gasp può sorridere. Anche se non è arrivata l'ala sinistra ci sono buone notizie per la Roma in vista della sfida di sabato sera contro l'Atalanta. Devyne Rensch infatti si è allenato in gruppo e sarà a disposizione sabato sera all'Olimpico. Coi compagni c'era anche Lorenzo Pellegrini. Visto il lungo stop , però, al massimo è prevista una convocazione in panchina per l'ex capitano che punta a tornare pienamente a disposizione nella sfida al Torino della prossima settimana. Ancora out Ndicka, alle prese con un'infiammazione. L'ivoriano difficilmente ci sarà sabato contro i bergamaschi mentre proverà a esserci in Champions col Fenerbahce.