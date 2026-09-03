C'è un giocatore che in questo inizio stagionale ha convinto tutti a suon di ottime prestazioni. Non stiamo parlando né di un indescrivibile Malen né di un ritrovato Dybala, ma di Emanuele Lulli. Il laterale classe 2007, promosso in estate dalla Primavera, è stato titolare sia contro la Fiorentina all'esordio sia nella trasferta di Lecce. Il 19enne di Palestrina ha convinto tutti, a partire da Gian Piero Gasperini. Che non ha esitato a schierarlo dal 1' anche al Via del Mare, nonostante un Molina rientrato a pieno regime. E ora, come riportato da ReteSport, la palla passa al ds Tony D'Amico. Sarà proprio lui, infatti, a discutere del rinnovo del calciatore, considerando che l'attuale legame è in scadenza nel 2027. L'incontro per la firma sul nuovo contratto è già stato calendarizzato.