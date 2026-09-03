La Roma si prepara per il primo appuntamento di un certo livello, dopo le vittorie nette contro la Fiorentina e il Lecce. All'Olimpico sabato c'è l'Atalanta, la sfida del cuore per parecchi, da Gasperini a Zalewski, da Cristante e Mancini a Scamacca, e ora pure per de Roon. Detto che Pellegrini e Rensch sono rientrati parzialmente in gruppo ma non disponibili per sabato, l'unico dubbio vero per la sfida contro Sarri è legato alla presenza di Ndicka. Nessuna lesione, solo un'infiammazione. Sabato dovrebbe essere confermato Ghilardi, ma occhio a Balerdi. Altro dubbio: Mora o Soulé, ad oggi è in vantaggio il portoghese. Molina-Lulli, la solita staffetta. Lo scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Malen e Svilar, tra i protagonisti di questo inizio stagione, erano presenti ieri al "Gala del calcio" alla Scala di Milano. La Roma ha comunicato la lista dei 24 per la Champions League. Non ci sono sorprese, all'interno figurano tutti i nuovi acquisti. L'unico fuori (da tutto, anche dal progetto Gasp), è Salah-Eddine.