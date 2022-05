Roma, cercasi attaccante. Il sogno è Dybala: piace anche Matic. Milan su Cristante

Si cerca la spalla per Abraham con il sogno Dybala mentre il Milan si fa sotto per Cristante. Villar non ha convinto il Getafe e potrebbe tornare a Trigoria

Redazione

La Roma è tornata a Trigoria per iniziare a preparare la sfida contro il Torino che intanto si rilassa con una grigliata di squadra. L'avvicinarsi del termine della stagione porta con sé inevitabili considerazioni sul da farsi nell'imminente sessione di mercato. Per i giallorossi, che si godono un Rui Patricio super e uno Zalewskiesploso a tal punto da guadagnarsi un posto stabile nella nazionale polacca, queste riflessioni riguardano soprattutto l'attacco: tolti i 25 gol stagionali di Abraham, Zaniolo e compagni non hanno garantito la quota di reti che servirebbe per ridurre il gap con le altre big. Per rimediare a questa situazione - peggiorata dai molti pali presi in stagione - sono molte le strade battute da Pinto sia in Italia che all'estero. Guedes continua a stuzzicare l'interesse del gm portoghese, ma anche Muriel può giocarsi le sue carte. Il sogno, però è uno e risponde al nome di Paulo Dybala. L'agente è stato contattato anche se l'argentino sembra avviato verso la sponda nerazzurra di Milano. Per il centrocampo, invece, si continua a sondare Matic, in uscita dallo United. Età e ingaggio raffreddano la pista che comunque riscoterebbe il gradimento di José Mourinho alla ricerca disperata di un regista esperto e di qualità.

Mercato in uscita, Cristante piace al Milan. Difficile il riscatto di Villar

Gonzalo Villar ha lasciato Trigoria a gennaio, ma potrebbe tornarci prima del previsto. L'avventura al Getafe, infatti, non è andata come previsto. Lo spagnolo è stato impiegato solo un paio di volte da titolare e in generale è stato impiegato il 12% dei minuti totali. Il riscatto sembra molto lontano così come sembra lontana una sua conferma nella Roma. Dunque, se anche dovesse rimettere piede nella Capitale sarebbe solo uno scalo verso un'altra destinazione. Un altro capitolo del mercato in uscita potrebbe riguardare Cristante. Il centrocampista è entrato nel mirino del Milan che si sarebbe già messo in contatto con l'agente. Il contratto lo lega alla Roma fino al 2024 e Mourinho non se ne priverà a cuor leggero nonostante il calciatore sia tentato dal ritorno nella squadra che lo ha lanciato tra i grandi.

Conference League, Mou contatta Ceferin. Bucci: "Fan zone nel sud di Tirana"

La Roma deve ancora giocare col Torino ma è inevitabile tendere un occhio a Tirana. Alla finale manca solo una settimana e l'ansia comincia a raggiungere livelli esponenziali. Bucci, ambasciatore italiano in Albania, ha rivelato di essere in contatto col Club e di star lavorando senza sosta perché la città sia pronta ad ospitare l'evento: "Lo stadio e di fatto anche la città sono state divise in due aree per accogliere nella parte sud i tifosi romanisti, mentre nella zona nord i tifosi del Feyenoord. A sud dello stadio c’è un bel parco pubblico e lì verranno raggruppati i tifosi romanisti, con una fan zone e i maxischermi per seguire il match, soprattutto per coloro che verranno qui senza biglietto. I tifosi olandesi saranno invece localizzati vicino alla piazza principale di Tirana, con la loro fan zone. I tifosi arriveranno allo stadio da due parti opposte della città, con dei corridoi organizzati e scortati dalla polizia" ha rivelato il diplomatico. Intanto, Ceferin ha svelato un retroscena riguardante Mourinho che lo avrebbe contattato manifestando tutta la sua emozione dopo aver vinto la semifinale di ritorno contro il Leicester.

Simone Candela