Ceferin: “Mourinho mi ha scritto dopo la gara con il Leicester. Era emozionato”

Lo Special One non vede l'ora di giocare la finale a Tirana

La Roma tra poco più di una settimana giocherà la finale di Conference League contro il Feyenoord. Il presidente della Uefa Aleksander Ceferin ha svelato ai microfoni di “24ur.com” un aneddoto di una conversazione avuta con Mourinho. Queste le parole del numero uno della Uefa: “C’erano molti scettici sulla Conference League, ma ho ricevuto un sms da José Mourinho (dopo la qualificazione alla finale con la Roma), era assolutamente emozionato. Non ho mai ricevuto così tanti cuori, nemmeno dalle ragazze. Jose Mourinho è un uomo che vive il calcio, che è emotivo per il calcio. Gli importa se vince o perde. Ha vinto tutto e ora ha la possibilità di essere il primo nella storia a trionfare in Conference”. Lo Special One non vede l'ora di giocare la finale a Tirana.