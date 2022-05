Villar, il Getafe festeggia la salvezza. Ma il riscatto è lontano

Il centrocampista ha giocato appena due partite da titolare. Difficilmente resterà a Madrid, ma con Mourinho ha zero chance di trovare spazio

Il Getafe è salvo. A una giornata dal termine, grazie allo 0-0 col Barcellona, la squadra di Villar e Borja Mayoral può festeggiare a 39 punti la permanenza della Liga visto che anche in caso di aggancio del Cadiz all’ultimo turno godrebbe della classifica avulsa. Festeggiano i due ex romanisti. Il centrocampista ha giocato solo due partite da titolare per un totale di 261 minuti spalmati su 9 gare mentre Mayoral ha segnato 6 reti in 17 partite. Ciò che interessava di più alla Roma, però, era il rendimento di Villar visto che senza il riscatto (da pattuire) del Getafe rischia fortemente di tornare alla base. E al momento dalla Spagna non arrivano notizie rassicuranti per Tiago Pinto. Come detto l’apporto di Gonzalo per la salvezza è stato davvero misero con un assist contro il Maiorca e una buona prova contro il Bilbao. Poi tantissima panchina. Il centrocampista ha giocato solo il 12% dei minuti complessivi e difficilmente sarà riscattato. Per lui previsto il ritorno nella capitale e in quella Roma che ha seguito da lontano postando spesso sui social immagini della curva. Con Mourinho in panchina, però, le speranze di trovare spazio sono pari allo zero. Per questo Pinto potrebbe rimettersi alla ricerca di un altro club disposto a prenderlo almeno in prestito.