Polonia, Zalewski convocato per la gare di Nations League

L'esterno giallorosso debutterà il 1 giugno in casa contro il Galles

Il tecnico della nazionale polacca Czesław Michniewicz ha diramato la lista dei convocati per le gare di Nations League. Non poteva mancare nella lista Nicola Zalewski. L'esterno giallorosso dopo l'ottima stagione con la Roma si è conquistato la Polonia e sarà protagonista nei primi di giugno nelle sfide con Belgio, Galles e Polonia. Debutterà il 1 giugno in casa contro il Galles. L' 8 giugno prima trasferta contro il Belgio, poi sfida sempre fuori casa contro l'Olanda e infine il 14 giugno affronterà di nuovo contro il Belgio.