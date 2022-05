Le lacrime di Dybala nel giorno dell’addio, ora c’è Mourinho nel suo futuro

Oltre ai giallorossi ci sono sirene spagnole ed inglesi per il numero 10 della Juventus

Ieri è finita l'avventura di Dybala alla Juventus. Dopo 7 anni il giocatore argentino lascerà Torino, durante il giro di campo l'ex Palermo ha dichiarato che non andrà all'Inter. Secondo quanto riportato da La Repubblica la Roma è il pole per la "Joya". Josè Mourinho ha già detto l'ok per il suo acquisto. Oltre ai giallorossi ci sono sirene spagnole ed inglesi per il numero 10 della Juventus anche se non sembra esserci fila per lui. I dubbi sulle sue condizioni fisiche rappresentano un ostacolo per diversi club italiani ed europei.