Roma, nessuno ha preso più pali in Serie A: solo Pellegrini ne ha colpiti sei

I giallorossi guidano insieme a Bologna e Napoli questa speciale classifica. Pellegrini in testa, ci sono anche Abraham e Cristante

Tra decisione arbitrali controverse, vedi Firenze, e porte che sembrano stregate, vedi Venezia, la sensazione che la classifica della Roma potesse essere migliore rispetto alla posizione attuale, è molto forte. I giallorossi guidano la classifica delle squadre con più legni colpiti in Serie A con 19, a pari merito con Bologna e Napoli. Nelle prime quattro posizioni dei calciatori più sfortunati della Serie A, infatti ci sono giocatori proprio di queste squadre tre squadre con Pellegrini e Arnautovic a spartirsi il primato con 6 legni: per il capitano giallorosso gli ultimi due colpiti nell'ultima partita casalinga contro il Venezia. Sempre a parimerito ci sono invece Osimhen e Tammy Abraham che con 5 legni si appaiano entrambi al secondo posto. I giallorossi sono però la squadra più rappresentata nella top ten di questa speciale classifica grazie, o meglio a causa dei tre legni colpiti in stagione da Bryan Cristante, anche lui vittima della sfortuna nell'ultima partita casalinga. I pali a "favore" dei giallorossi quest'anno sono invece 11: una differenza dunque di 8 legni. Otto gol che di certo avrebbero fatto comodo alla Roma, che adesso dovrà giocarsi la qualificazione in Europa League all'ultima giornata, con la scialuppa di salvataggio chiamata Conference League.