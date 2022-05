Roma, ti mancano 15 gol: da Muriel a Guedes è caccia alla spalla per Abraham

Appena 26 le reti di tutto il reparto offensivo. Dybala sembra solo un sogno, più alla portata altri obiettivi. Come bomber di scorta occhio ad Arnautovic

Dieci, ma anche quindici gol. Oltre agli errori arbitrali questi sono mancati alla Roma per provare ad ambire alla Champions o almeno dormire sogni tranquilli per l’Europa League. Un bottino che di solito si porta a casa una seconda punta: vedi Berardi, Dybala o Insigne. Ventisei, che di solito sono quelli singoli con cui un calciatore vince la classifica marcatori, sono quelli totali raccolti dall’attacco giallorosso. Tanto (anzi poco) ha segnato la Roma con il reparto offensivo in serie A ad una giornata dal termine del campionato. Calcolando che 15 sono del solo Abraham rimangono appena 11 reti a Zaniolo e compagni. Il confronto con le altre “big” è evidente: Napoli 46, Milan 45 , Inter 43 (e abbiamo escluso Perisic), Lazio 40 poi Atalanta e Juve con 35 prima della Fiorentina con 33. Vien da sé che oltre al regista (in pole Matic) bisogna correre sul mercato a prendere una forte spalla per Abraham, a prescindere dal futuro di Zaniolo.

Il sogno (quasi) irrealizzabile a parametro zero ha nome preciso: Paulo Dybala. Ieri le lacrime dell’argentino hanno certificato l’addio ormai certo dalla Juve. Applausi che si tramuteranno in fischi qualora dovesse passare agli odiati rivali dell’Inter, ma la strada tracciata sembra proprio quella in uno scambio virtuale con Perisic. A meno di sorprese, e per sorprese intendiamo proprio la Roma che con Dybala avrebbe un’arma micidiale anche su quei tiri da fuori che sono stata la grande pecca dell’attacco romanista di quest’anno. Al momento c’è stato un tentativo con l’agente de la Joya. Nessuna risposta, ma la sensazione che oltre ai 9,5 milioni a stagione serva anche quella qualificazione in Champions che alla Roma di Mourinho manca. Sogni a parte ci sono obiettivi concreti decisamente più alla portata. Uno di questi è Luis Muriel, contratto in scadenza 2023 e uno stipendio decisamente più basso (da 2 milioni). Il colombiano ha segnato 49 gol in 96 partite nella sua esperienza atalantina e sa giocare anche da seconda punta o esterno come ha dimostrato spesso con Zapata. La media quasi di una rete ogni due partite, proprio quello che serve all’attacco di Mou. I quasi 32 anni di età e il contratto in scadenza fanno abbassare il prezzo a circa 18-20 milioni. Sempre in Italia occhio alla voglia di Berardi di spiccare il volo e ai buoni rapporto col Sassuolo. Poi ci sono le piste estere, spesso preferite grazie al Decreto Crescita. E c’è Gonçalo Guedes che già a gennaio fu fortemente accostato alla Roma. Il portoghese del Valencia è della scuderia Mendes, e questo non è un particolare da sottovalutare. Anche lui è in scadenza 2023 (ma costa di più) e viene da un’ottima annata con 11 gol in 35 partite. Come bomber di scorta si punterà probabilmente ancora per un anno su Shomurodov ma occhio alla pista Arnautovic molto stimato da Mourinho e al solito Solbakken che potrebbe arrivare a prescindere dopo una prima bozza di intesa.