Roma, Mourinho pensa a Matic per il centrocampo: età e ingaggio fanno riflettere

Il serbo è in scadenza dallo United, ma ci sono varie incognite

La programmazione della prossima sessione di mercato non riguarda solo l'attacco. Secondo quanto riporta gazzetta.it, infatti, Tiago Pinto è al lavoro per migliorare anche il centrocampo. L'obiettivo principale è un regista di qualità ed esperienza. Un giocatore che sembra rispondere a tutte queste caratteristiche è Nemanja Matic, in scadenza dal Manchester United. Ci sono, però, vari fattori che rallentano l'affare: innanzitutto l'età e l'ingaggio. Il serbo compirà 34 anni ad agosto e chiede un compenso di almeno 5 milioni a stagione. D'altro canto, i giocatori provenienti dalla Premier hanno dimostrato di poter dire la loro in maniera decisa e importante. La Roma continuerà a ragionare sulla soluzione senza tirare troppo la corda. In caso l'affare non dovesse andare in porto si pensa a Maxime Lopez.