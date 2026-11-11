Il brasiliano primo nome per Gasperini, in attesa di un confronto con i Friedkin. L'attaccante dell'Atletico può tornare un'idea insieme a Gittens. Mile si allena con entrambi gli scarpini, Paulo in regime differenziato
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Endrick in cima alla lista dei desideri, Gittens e Lookman restano un'idea
La Roma accelera sul mercato e concentra le proprie attenzioni soprattutto sul reparto offensivo. Il nome in cima alla lista è quello di Endrick, che avrebbe manifestato la volontà di trovare maggiore spazio dopo una prima esperienza al Real Madrid nella quale non è riuscito a ritagliarsi il ruolo che pensava. I giallorossi sono in pressing per ottenere il brasiliano in prestito, ma la strada resta complicata: anche il Milan segue la situazione e il club spagnolo non ha ancora sciolto le riserve sulla possibilità di lasciarlo partire. Non c'è soltanto Endrick nei pensieri di Gasperini. Tra le alternative figurano Jamie Gittens, per il quale il Chelsea avrebbe aperto alla formula del prestito, e Ademola Lookman, profilo che continua a suscitare interesse. Nelle ultime valutazioni è tornato d'attualità anche il nome di Rodrigo Riquelme. La priorità, intanto, è diventata quella di aggiungere qualità e soluzioni davanti, accantonando momentaneamente la ricerca di un'alternativa a Wesley. Un cambio di strategia nel quale ha avuto un ruolo importante il lavoro di Lulli.
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