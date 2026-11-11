L'ultima volta che Ryan Friedkin e Gian Piero Gasperini si sono visti era ad Hensol, in Galles. Qualche giorno nel ritiro dei giallorossi, poi il solito arrivederci. Il mercato di riparazione è vicino e il tecnico continua a chiedere una presenza costante da parte della società (il solo Galantic non basta) e il vice presidente potrebbe arrivare nella Capitale nei prossimi giorni per un vertice di mercato. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport il suo arrivo è ancora in forse. Infatti, ad arrivare a Trigoria potrebbe essere il fratello Corbin. Gasp si aspetta due colpi in attacco. Sul taccuino Endrick, Gittens, Leweling e rispunta anche Rodrigo Riquelme del Betis. Lo spagnolo era stato cercato nel 2024 da Ghisolfi e ora può tornare di moda per rinforzare il pacchetto offensivo.