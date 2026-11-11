Edoardo Bove e la Roma, una storia d'amore che continua anche a distanza. Diego Tavano, procuratore del centrocampista, è tornato a parlare dell'addio ai giallorossi oltre al futuro di Slim Bouaskar, un altro dei suoi assistiti. Queste le sue dichiarazioni a "Radio Bruno Roma":

Sull'addio di Bove alla Roma e il rapporto con i tifosi. “Allora, faccio un piccolo passo indietro. L'amore per la Roma è infinito. È un ragazzo che non avrebbe mai voluto lasciare il club, mai. Ricordiamo sempre con piacere, io ed Edo, il nostro rapporto si è cementato completamente il famoso 30 agosto 2024, quando fummo messi alla porta. Perché comunque c'erano state delle indicazioni tecniche che, sebbene avremmo voluto rispettare, non ci aspettavamo poi che dovessimo andare via al 100%. Quindi lì ci fu uno strappo importante, perché la dirigenza, con la signora Souloukou e il direttore sportivo Ghisolfi, ci aveva dato due opzioni che a noi non piacevano assolutamente e non volevamo portare avanti. Una era il Nottingham Forest, probabilmente poi l'Olympiakos, perché stessa proprietà, e l'altra era il Brest. Ma Edo si sentiva di aver fatto tanto per la Roma. Insomma, veniva da una stagione importantissima con mister Mourinho. Gol in semifinale di Europa League, insomma, era stato uno dei protagonisti. Poi, quel 30 agosto, ricordo che io ebbi uno screzio molto forte con la dirigenza di allora".

Sull'avventura alla Fiorentina e il ritorno all'Olimpico. "Vi posso garantire che lui ha visto cose che i calciatori forse non avranno mai visto fare dal proprio agente e alla fine, diciamo, vincemmo, perché io riuscii a portare la Fiorentina all'ultimo minuto. Non era quello che volevamo, però era una soluzione di prestito con opzione, che poi avrebbe sicuramente esercito la Fiorentina perché comunque è partito alla grande a Firenze. A Firenze andò così, insomma. Però lo dice, lo ha già detto e lo ripete nel film: è stata una delle sue più grandi emozioni di tutta la vita tornare sotto la Curva Sud, tornare allo Stadio Olimpico e sentire il suo nome da parte di tutto il pubblico romanista. Quindi questo mi preme ricordarlo: Edoardo è romano e romanista e la Roma ce l'ha veramente dentro. Come il suo agente, però parliamo di Edoardo!"

Spostandoci sui giovani, Bouasker è un ragazzo di cui si è parlato tanto nel tempo. È cresciuto tantissimo... “Guarda, ieri sono uscite un po’ tutte le testate romane e tutto. Sostanzialmente mi hanno fermato a margine di un evento del circolo mio, del Canottieri Aniene, e mi hanno fatto la domanda su Slim, perché chiaramente è uno dei talenti più importanti che sono nel vivaio della Roma. In più questa cosa de il The Guardian, che lo ha messo tra i 60 talenti nel mondo più importanti, ti fa pensare. Io cosa posso dire? Sono il suo manager, quindi sono assolutamente di parte. Abbiamo firmato un triennale con la Roma con un progetto. Il progetto era quello di giocare sotto età l’anno scorso, è andata benissimo, e la stessa cosa doveva avvenire quest’anno, per poi, diciamo, capire se il ragazzo ha la stoffa e il livello di andare in prima squadra. Quest’anno un pochino si è inceppato perché è cambiata la dirigenza, però l’allenatore è lo stesso. Anzi, paradossalmente con l’Under 18 ci aspettavamo chiaramente continuità. Non è così e ho solo detto: amen, come tutti gli atleti, che poi mi è successo con Edoardo e mi potrà risuccedere con Slim, insomma, non è un problema”.

La decisione spetta alla Roma.“Penso sia un peccato perché lui è cresciuto nella Roma. È ad un livello molto alto, perché se la Nazionale tunisina, che non è l’ultima delle nazionali, tutt’altro, lo ha convocato già per la Nazionale maggiore, vuol dire che stiamo parlando di un talento assoluto. Quindi non è tanto per The Guardian, che comunque sono giornali, ma è proprio per il campo. Sarà poi la Roma a decidere cosa fare e come tutelarsi in tal senso, con il massimo rispetto per le scelte. Quindi non stiamo polemizzando, certo. Io, ripeto, sono di parte essendo il suo agente, ma oggettivamente ci sono dei dati che ci dicono che questo ragazzo ha un potenziale importante. Quindi è un peccato se le cose non riescono ad andare per il verso giusto”.

Sulla prima parte di stagione della Roma di Gasperini e sulla definizione di anti-Inter. "Guarda, io vedo più l'Inter come anti-Roma! È la mia impressione. Su Gasperini con me sfondi una porta aperta. Dalla disperazione di aver perso Mourinho, perché secondo me mister Mourinho, per mille motivazioni, poteva essere l'uomo giusto per una piazza come quella della Roma, all'arrivo di mister Gasperini, che io conoscevo benissimo, perché il mio primo giocatore forte, quello che un pochino mi ha aperto l'entrata in questo mondo, è Sebastien De Maio, che ha creato proprio Gasperini. Nel senso che Sebastien è stato molto importante per Gasperini per cambiare e arrivare a quello che è il suo calcio totale, questa pressione totale a tutto campo. Perché durante una partita Genoa-Juventus chiese proprio a Seba di seguire Llorente ovunque e fece la stessa cosa con Burdisso con Tevez. Da lì vinsero 1-0 la partita e lui decise di andare a prendere gli attaccanti a tutto campo, cioè i difensori. Un po' quello che vedete adesso. Vedete i difensori arrivare dall'altra parte del campo. Per me Gasperini è un allenatore che non è una scoperta e non sta bruciando le tappe perché, tra l'altro, secondo me, a Trigoria, nella Roma, a Roma, servono allenatori di questa personalità, tipo Mourinho, tipo Gasperini. Quindi non mi sorprende. È un allenatore fortissimo e speriamo, insomma, dai, che continuiamo a far bene".