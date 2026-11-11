Il nome di Endrick è tornato con prepotenza ad alimentare i sogni dei tifosi della Roma. Il brasiliano cerca minutaggio, i giallorossi un rinforzo di livello in attacco per spiccare definitivamente il volo. A fare il punto della situazione è 'The Athletic', che cita "fonti ben informate sulla vicenda". Al momento - si legge - non è stata presa alcuna decisione riguardo a una possibile partenza del giocatore a gennaio. Ma se nel corso del prossimo mese il suo minutaggio dovesse restare basso, Endrick potrebbe spingere per una cessione. Anche se il Real e Mourinho vorrebbero trattenerlo e continuano a pensare che avrà il suo spazio. Per ora l'interesse di Sporting e Arsenal pare smentito, mentre a tenerlo ancora ben vivo ci sono sia Roma che Milan. E la sua situazione verrà riesaminata a gennaio. Si tratta di una questione simile allo scorso anno, ma i Blancos - secondo il tabloid inglese - stavolta sarebbero meno propensi a cederlo per preservare la profondità della rosa. Un addio potrebbe essere considerato invece a titolo definitivo solamente per una cifra superiore ai 60 millioni di euro.