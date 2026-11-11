Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

C'è anche Ademola Lookman nella lista degli attaccanti seguiti dalla Roma. Secondo quanto riportato da La Repubblica il club giallorosso osserva la situazione legata all'attaccante nigeriano che sta trovando poco spazio all'Atletico Madrid. Mai impiegato dal primo minuto in Champions League ed è rimasto fuori nel big match di domenica contro il Barcellona. Simeone non vorrebbe privarsene, ma a gennaio può cambiare tutto. Lookman e Gasperini hanno scritto pagine di storia all'Atalanta vincendo l'Europa League nel 2024 proprio grazie alla tripletta dell'ex Leicester. In pole, però, c'è sempre Endrick. L'attaccante del Real ha collezionato solamente 141 minuti tra campionato e coppa. La Roma punta al prestito, manca il via libera di Mourinho.