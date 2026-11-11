Una sosta per recuperare le energie, ma soprattutto per riabbracciare Paulo Dybala e Mile Svilar. Due fuoriclasse di cui la Roma (per fortuna) non ha così tanto sentito la mancanza - per meriti di una squadra che ha iniziato la stagione rasentando la perfezione. Gollini e Vasquez hanno sostituito Svilar con grande professionalità, ma il belga resta tra i migliori al mondo nel suo ruolo e Gasperini non vede l'ora di riaverlo a disposizione.

Svilar è ancora il migliore in Italia. E in Europa ha fatto meglio di Courtois e Raya

Laha rifiutato le avances delin estate e non è difficile capire perché:. Guardando i numeriper la terza stagione consecutiva: èa partita (0,38 ogni 90') e primo per percentuale di(92,1%). Anche considerando i migliori 5 campionati i dati di Mile fanno paura: èper(83,3%, dietro a Fortuño dell'Espanyol) e terzo per percentuale di passaggi riusciti (dietro a Gulacsi e Restes). In moltissime voci statistiche è più in alto di, entrambi finiti nella top 3 delal Pallone d'Oro 2026 - dove Mile non è stato nemmeno tra i candidati...

Per definire Svilar la parola migliore resta "sicurezza". E c'è un'interessante statistica che lo conferma: secondo i dati di Opta, in 485 minuti giocati, Svilar ha completato solamente 7 parate con una brutta respinta (tradotto: il pallone è rimasto in gioco o a disposizione degli avversari). Gollini, invece, in 483 minuti ne ha completate 15 con una brutta respinta, più del doppio nello stesso arco temporale. Non un'invettiva contro Gollini - che in Serie A ha evitato anche 2,75 gol - ma un numero che testimonia ancora una volta le qualità e l'affidabilità di Svilar. Proprio oggi il portiere giallorosso è tornato ad allenarsi senza il tutore e ora punta (con cautela) la trasferta di Parma prima di quella che ha il profumo delle grandi notti europee contro i campioni del PSG. Mile vuole tornare a brillare al Parc des Princes.