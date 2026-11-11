Un balsamo per lenire le ferite, ma allo stesso tempo un impegno accorato preso con le sue origini. Anzi le sue 'Radici', come è il titolo della docuserie dedicata al suo ritorno all'Ostiamare, il club da cui tutto è iniziato. Daniele De Rossi, nel giorno della presentazione al pubblico, torna a parlare anche dell'esonero dalla Roma e di come questo abbia influito sulla sua scelta di intraprendere questo cammino: "Ho sempre avuto questo sogno, a prescindere dall’esonero e dal fatto che è stato un po’ brusco e precoce, forse ha inciso in maniera un po’ inconscia, cioè cercare un altro posto che mi rendesse felice. Ho lasciato un posto che mi ha reso sempre felice e forse inconsciamente sono andato a cercarne un altro". Non nomina direttamente la Roma, De Rossi, ma il riferimento è giallorosso ed è abbastanza ovvio. L'impegno con l'Ostiamare, però, è sincero ed è cresciuto nel tempo anche a livello di interventi e investimenti, di organigramma (vedi l'innesto di papà Alberto) e con loro sono arrivati già i primi risultati.