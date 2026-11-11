Endrick, Lookman ma anche Gittens. La shortlist del ds D'Amico per rinforzare l'attacco della Roma non cambia e nei piani di Gasp il brasiliano del Real Madrid resta in pole. Ma, come scrive il portale inglese Football Insider, il Chelsea ha finalmente aperto alla cessione in prestito di Jamie Gittens e i giallorossi potrebbero tentare un nuovo assalto dopo il "no" ricevuto a inizio settembre. Il 22enne inglese piace molto a Trigoria e i Blues sarebbero disposti a salutarlo già a gennaio. Finora, però, non ha giocato nemmeno un minuto in Premier League e - al contrario di altri candidati - restano molti i dubbi sulla sua tenuta fisica dopo l'ennesimo infortunio (alla caviglia) che sta rallentando la sua crescita dopo tre stagioni da fuoriclasse al Borussia Dortmund.