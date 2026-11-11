Dicembre si avvicina. Da quest'anno il mercato di riparazione arriva in anticipo e si parte dal 28, tra Natale e Capodanno. Sarà periodo di regali e Gasperini ne aspetta almeno due, entrambi in attacco. La coperta in avanti è corta e rinforzare quel settore è l'assoluta priorità. Pellegrini tornerà solamente nel 2027, mentre Dybala rimane sempre un'incognita dal punto di vista fisico. Il tecnico vuole due giocatori offensivi. Cambiate, quindi, le priorità rispetto all'estate. Negli ultimi giorni di mercato la Roma aveva cercato (anche) un vice Wesley mentre ad oggi non è più una priorità. L'allenatore è disposto a confermare la batteria di quattro esterni anche grazie all'exploit di Lulli. Il classe 2007 nel giro di poche settimane è diventato un punto fermo dei giallorossi e nelle gerarchie a destra è davanti a Rensch e spesso e volentieri insidia Molina. Nei giorni scorsi in quel ruolo è stato offerto Balde (l'agente è lo stesso di Mora) ma al momento ogni trattativa è congelata. Un po' perché un vero e proprio summit di mercato ancora non c'è stato e un po' perché la Roma andrà a caccia di calciatori per il pacchetto offensivo. Endrick è il nome in cima alla lista, ma fari puntati anche su Gittens, van Bommel e Leweling. Più difficile Kvernadze.