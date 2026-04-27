Roma, casting ds: il preferito è Manna. Mercato, idea Dodò. Zaragoza tornerà al Bayern

Con l'addio di Claudio Ranieri, anche il futuro di Ricky Massara sembra lontano da Trigoria. E così la Roma è già a caccia del nuovo ds : oltre ai nomi già noti di Giuntoli, D'Amico, Paratici e Sogliano, in cima alla lista ci sarebbe quello di Raffaele Manna , attuale dirigente del Napoli . Difficile che De Laurentiis lo lasci andare, ma i Friedkin di sicuro non guarderanno all'estero come accaduto in passato. Sul mercato estivo dei giallorossi inciderà molto anche la posizione finale in classifica, ma Gasperini ha già iniziato a progettare la Roma del prossimo anno tra rinnovi , conferme e possibili cessioni.

L'addio di Ranieri modificherà anche le decisioni che riguardano il settore giovanile. La situazione è in evoluzione e Bruno Conti, ad esempio, non ha ancora deciso il suo futuro. Mentre la firma di Massimo Tarantino era ormai attesa ma non è ancora arrivata. I dettagli del suo arrivo sono in mano al CFO (Chief Financial Officer) Jason Morrow che sta lavorando per chiudere l'affare.