Con l'addio di Claudio Ranieri, anche il futuro di Ricky Massara sembra lontano da Trigoria. E così la Roma è già a caccia del nuovo ds: oltre ai nomi già noti di Giuntoli, D'Amico, Paratici e Sogliano, in cima alla lista ci sarebbe quello di Raffaele Manna, attuale dirigente del Napoli. Difficile che De Laurentiis lo lasci andare, ma i Friedkin di sicuro non guarderanno all'estero come accaduto in passato. Sul mercato estivo dei giallorossi inciderà molto anche la posizione finale in classifica, ma Gasperini ha già iniziato a progettare la Roma del prossimo anno tra rinnovi, conferme e possibili cessioni.
forzaroma news as roma Roma, casting ds: il preferito è Manna. Mercato, idea Dodò. Zaragoza tornerà al Bayern
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Roma, casting ds: il preferito è Manna. Mercato, idea Dodò. Zaragoza tornerà al Bayern
Per quanto riguarda il settore giovanile giallorosso, l'addio di Ranieri inciderà anche sul destino di Bruno Conti e Massimo Tarantino
L'addio di Ranieri modificherà anche le decisioni che riguardano il settore giovanile. La situazione è in evoluzione e Bruno Conti, ad esempio, non ha ancora deciso il suo futuro. Mentre la firma di Massimo Tarantino era ormai attesa ma non è ancora arrivata. I dettagli del suo arrivo sono in mano al CFO (Chief Financial Officer) Jason Morrow che sta lavorando per chiudere l'affare.
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