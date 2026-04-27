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Roma, caccia al nuovo ds: Manna è il preferito, in corsa altri quattro italiani

Roma, caccia al nuovo ds: Manna è il preferito, in corsa altri quattro italiani - immagine 1
In corsa restano Giuntoli, D'Amico e Sogliano. Occhio anche a Paratici
Redazione

Ricky Massara è vicino all'addio. Dopo il licenziamento di Ranieri e le dure parole di Gasperini, infatti, il destino del dirigente sembra segnato. La Roma è così a caccia del nuovo direttore sportivo. Come riporta il Corriere dello Sport, il preferito sarebbe Manna del Napoli. Giovane ma con esperienza già in un top club. Difficile, però, che De Laurentiis lo lasci andare. Gli altri nomi? Quelli già noti: Giuntoli, D'Amico, Paratici e Sogliano. Una certezza c'è: questa volta i Friedkin non guarderanno all'estero. La scelta dovrebbe avvenire entro la metà di maggio.

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