A volte ritornano. Lucumi è un nome che a Trigoria ricordano bene. L'anno scorso, sempre a giugno, era nella lista di Massara per diventare un nuovo difensore giallorosso. Tra vari tira e molla e l'ombra del Sunderland, alla fine il colombiano è rimasto a Bologna. Ma ora il suo futuro torna a essere in bilico. L'idea è quella di rimanere in Italia. Non più in rossoblù, ma con un'altra maglia. Ed è qui che entra in scena la Roma. Come riporta Sky Sport, infatti, il club giallorosso starebbe valutando Lucumi in caso di partenza di Ndicka. Un profilo già conosciuto e apprezzato, che potrebbe tornare d'attualità nelle prossime settimane. Il giocatore, però, non piace soltanto a Trigoria. Su di lui è forte anche il pressing della Juve. E qui entra in gioco il fattore Spalletti. L'ex tecnico della Roma stravede per il colombiano e starebbe spingendo per portarlo a Torino. Lucumí, insomma, è tornato prepotentemente nei corridoi di Trigoria. Ma non solo.