Fino al 30 giugno, non si parla d’altro in casa Roma. A Trigoria si lavora senza sosta per far quadrare i conti. L’obiettivo è incassare 60 milioni entro fine mese. Soldi che possono arrivare dalle cessioni dei big, ma anche da piccoli tesoretti sparsi tra esuberi e giovani, tra cui Ziolkowski. Una cosa è certa: bisogna raggiungere quella cifra. Nei giorni scorsi si era fatta strada anche l’ipotesi di uno slittamento, cioè prorogare il vincolo con l’Uefa al prossimo anno. Un’idea che, però, non convince del tutto. I Friedkin vogliono agire subito: via il dente, via il dolore. Per questo, come riportato da Andrea Di Caro ai microfoni di Radio Manà Manà Sport Roma, il club giallorosso sarebbe orientato a chiudere il percorso subito, cercando di mettere la parola fine a questa situazione entro la scadenza del 30 giugno. Resta comunque un piccolo margine di manovra. Qualora non si dovesse raggiungere l’intera cifra richiesta, un eventuale scostamento tra i 10 e i 15 milioni di euro non verrebbe considerato un fallimento.

Al contrario, un risultato vicino all’obiettivo rappresenterebbe comunque un segnale di solidità e affidabilità agli occhi degli organi di controllo, sufficiente per ottenere una valutazione positiva e permettere alla Roma di completare il percorso nella prossima stagione. Questo cambio di prospettiva repentino solleva dubbi anche sul fatto che, in casa giallorossa, qualcosa sul fronte uscite si stia muovendo. Una cessione importante rappresenta ancora la via d’uscita più concreta. I nomi sul tavolo restano sempre gli stessi: da Koné a Ndicka. E con le voci di un possibile interessamento dell’Arsenal per il francese, tutto potrebbe cambiare velocemente. Rimane il fatto che i Friedkin vogliono che l’incubo finisca. E forse ci sarà la parola fine prima di quanto si pensi, al costo di un addio che farebbe molto male ai tifosi giallorossi.