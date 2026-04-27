Giovanili Roma, rebus Tarantino. E Bruno Conti riflette

L'addio di Ranieri e quello prossimo di Massara cambia tutto anche in settori non direttamente connessi alla prima squadra. Ad esempio la situazione è ancora in evoluzione settore giovanile giallorosso come ribadisce il Tempo. Bruno Conti non ha ancora sciolto le riserve sul futuro, mentre la firma di Massimo Tarantino era ormai attesa ma non è ancora arrivata. La Roma avrebbe preso tempo e valuterebbe anche un contatto con Sbravati, inizialmente vicino all’Inter. Secondo quanto riportato invece da GazzettaRegionale, l'addio di Ranieri non avrebbe scalfito la posizione di Tarantino che sarebbe pronto a firmare un quinquennale con i giallorossi nei primi giorni di maggio. I dettagli del suo arrivo sono in mano al CFO (Chief Financial Officer) Jason Morrow che sta lavorando per chiudere la pratica al più presto così da consegnare alla Roma un nuovo responsabile del settore giovanile.