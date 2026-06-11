Ruggeri è il nome caldo per la fascia. La Roma vuole mettere a disposizione di Gasperini più materiale possibile su cui lavorare. E non c'è soltanto l'attacco da migliorare: anche le corsie laterali hanno bisogno di una rinfrescata. Il solo Wesley non basta. Servono nuovi elementi. Giocatori pronti all'uso. Uno di questi potrebbe essere proprio Ruggeri. Il suo profilo piace a Trigoria. Ma i giallorossi non sono gli unici ad aver messo gli occhi su di lui. Come riporta Sky Sport, anche la Fiorentina si sarebbe aggiunta alla corsa. Ci sarebbe già stato un primo sondaggio per verificare la fattibilità dell'operazione. Ruggeri, però, ha le idee chiare sul proprio futuro. Vuole rimanere all'Atletico Madrid. E anche il club spagnolo non sembra intenzionato a privarsi di lui. Certo, nel mercato tutto è possibile. La Roma resta alla finestra, pronta a inserirsi al primo spiraglio.