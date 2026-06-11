La Serie A, la Premier o qualsiasi altro campionato non potranno mai competere con il fascino dei Mondiali. Ogni quattro anni interi popoli si fermano e sognano a occhi aperti. Nazioni intere inseguono un obiettivo che vale una carriera. Non lo fa l'Italia. Ormai sono dodici anni che gli italiani hanno smesso di sognare. Ma c'è un mondo intero pronto a dare tutto per aggiudicarsi quella coppa realizzata, guarda un po', da un italiano. E quando si dà il massimo, ci sono i club pronti a prendere nota. A osservare. A studiare. E a fare di tutto per assicurarsi i pezzi più pregiati che emergono dai Mondiali. In questo grande tavolo c'è anche la Roma. Il club giallorosso ha diversi profili da monitorare. Oggi spunta subito un nome. È il giorno dell'esordio del Messico e quindi anche quello di Reyes. Un difensore che più volte ha strizzato l'occhio a Trigoria e che sa bene come il suo futuro non abbia ancora trovato una casa. Ma non è l'unico giocatore presente sul taccuino del futuro D'Amico. Da Summerville ad Alajbegovic, con un occhio anche alle possibili sorprese. Ecco tutti i nomi pronti a scaldare Roma.

CARDIFF, WALES - MARCH 26: Kerim Alajbegovic of Bosnia and Herzegovina controls the ball during the FIFA World Cup 2026 European Qualifiers KO play-off match between Wales and Bosnia and Herzegovina at Cardiff City Stadium on March 26, 2026 in Cardiff, Wales. (Photo by Warren Little/Getty Images)

La lista

, in ordine cronologico, è il primo di questa lista. Difensore legato ancora al Club America, il messicano ha già affermato a più riprese di voler andare via. È uno dei pilastri della Nazionale ed è pronto a guidare una linea difensiva ricca di talento, dove spicca anche il genovano. Il centrale avrà tre partite per stupire. O forse anche di più. Una piccola nota finale: con ilgioca anche da terzino destro. Un dettaglio non da poco, visto che può adattarsi a più ruoli. Andando avanti si passa ai nomi più caldi. Quelli che interessano più da vicino la Roma. Il primo che salta all'occhio è naturalmente. È lui uno dei preferiti di Gasperini. Un profilo che piace parecchio e che potrebbe diventare uno degli acquisti da ChampionsGran parte del lavoro dovrà farlo sempre il futuro D'Amico, ma una mano potrebbe arrivare anche da

Di sicuro c'è che Summerville è un titolare e potrebbe far sognare i tifosi giallorossi anche a più di cinquemila chilometri di distanza. Spostandoci leggermente, dall'Olanda alla Bosnia, c'è poi il talentino Alajbegovic. Non è un segreto: vuole venire in Italia. Ha già incassato l'ok di Gasperini. I nodi, però, sono due: la concorrenza e il prezzo. Trentacinque milioni sono una cifra considerata troppo elevata. E potrebbero persino aumentare se dovesse mettersi particolarmente in mostra. Chi invece l'Italia la conosce già è Vlasic. Arriverebbe non da titolare, ma da ingranaggio utile a far funzionare al meglio la macchina di Gasperini. Croato, pilastro della sua nazionale e del Torino, è un profilo da non sottovalutare. Ha tecnica, qualità e legge bene le partite. Anche lui sarà un osservato speciale. Più defilati, infine, i nomi di Nusa, impegnato con la Norvegia, e di Brahim Diaz, protagonista con il Marocco.

Le sorprese

Ilnon aspetta nessuno, maNomi che poco prima dell’inizio non si conoscevano diventano vetrina per tante squadre.O, più semplicemente, giocatori in rampa di lancio a cui manca solo la vetrina per eccellenza. Il caso più recente è quello dinel 2014: il suo gol iconico contro l’Uruguay è ancora tra i più belli mai visti in un Mondiale. In una competizione del genere ci sono i nomi noti, da Messi a Mbappé, passando per Havertz e Cristiano Ronaldo. Ma ci sono anche tante figure meno conosciuteLa Roma seguirà con attenzione tutto il Mondiale, quello che sarà il più lungo della storia. Oggi comincia la danza. E il club giallorosso è pronto a osservare da privilegiato: