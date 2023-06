Roma, Aouar è ufficiale: “Il progetto giusto per me”. Sirene turche per El Shaarawy

Per l'attcco in pole c'è Scamacca: i giallorossi chiedono il giocatore in prestito. Mourinho rifiuterà l'offerta dell'Al-Ahli

L'attesa è terminata. La Roma tramite un comunicato sul proprio sito, ha ufficializzato l'acquisto di Houssem Aouar. Il centrocampista è arrivato a Roma dopo aver terminato il proprio contratto con il Lione (squadra della sua città) e ha firmato un contratto che lo legherà al club giallorosso fino al 30 giugno 2028. Queste le sue prime parole: "Sono contento e molto felice di firmare per la Roma. È un grande club con una grande storia. Sono giallorosso e sono pronto". Non è sfuggito ai tifosi il particolare che ha rilasciato l'intervista in italiano: "Sto imparando perché è importante ed è una forma di rispetto per il Paese e per i tifosi". La frase in poco tempo ha fatto il giro dei social con sostenitori giallorossi impressionati dalla sua capacità linguistica: "Se parla così bene l'italiano è perché era fatta da tempo". Ha parlato dell'ex Lione anche l'attuale commissario tecnico dell'Algeria: "Aouar è ​​un giocatore con un potenziale immenso e non vedo perché non dovrebbe tornare a questo livello alla Roma".