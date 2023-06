Mercato Roma, la coppia Frattesi-Scamacca aspetta la chiamata da Trigoria

Amici fuori dal campo, ex compagni nel Sassuolo e colleghi di Nazionale con un sogno in comune: tornare a giocare insieme pure nella Roma. Davide Frattesi e Gianluca Scamacca aspettano una chiamata da Trigoria, quella definitiva. Il centrocampista ci è andato a un passo nelle ultime due sessioni di mercato prima dello stop causato dalle alte richieste del Sassuolo. La Roma sta effettuando l’ultimo tentativo anche perché stavolta Frattesi lascerà davvero il club neroverde viste le richieste di Juve e Lazio. Pinto ha chiesto al 23enne di aspettare fino alla prima settimana di luglio. In quei giorni la Roma avrà maggiore libertà a livello di bilancio per tentare l’assalto al Sassuolo forte del 30% di sconto stabilito e dell’inserimento di alcuni giovani graditi a Carnevali tra cui Volpato e Missori. Frattesi ha sempre messo la Roma in pole, ma stavolta in caso di difficoltà prenderà altre strade. Per Scamacca la storia è diversa. L’attaccante si è offerto alla Roma e sta spingendo col West Ham per partire in prestito con diritto di riscatto. L’unica formula che il club giallorosso è disposto a trattare. Scamacca ha concluso la fase riabilitativa e da circa due settimane si sta dedicando al potenziamento muscolare. Insomma non ci saranno problemi di natura fisica per lui.