Wijnaldum: “Il mio futuro è incerto. Voglio giocare, non lo faccio da due anni”

Il futuro di Georginio Wijnaldum è più che mai incerto. Dopo una stagione di certo non positiva con la maglia della Roma a causa anche di un grave infortunio alla tibia, l'olandese farà ritorno al Paris Saint Germain per poi accasarsi nuovamente in altri lidi. Quest'oggi l'ex Liverpool ha rilasciato un'intervista al quotidiano olandese Algemeen Dagblad nella quale ha parlato anche del suo prossimo futuro: "L'incertezza è fastidiosa, anche per la mia famiglia. Idealmente, vorremmo chiarezza. Non ho parlato con la Roma del mio futuro, né con il Paris Saint-Germain". Queste le sue prime parole. Poi sulla possibilità di ritornare in patria ha affermato: "Faccio le mie scelte a sentimento. Se pensassi di dover o voler andare in Olanda, farei questa scelta. Ma non l'ho ancora fatta. Bisogna vedere quali opzioni si hanno durante il periodo dei trasferimenti. Io voglio giocare perché sono due anni che non gioco tanto". Poi sullo stop di 6 mesi per la frattura alla tibia ha aggiunto: "È normale che il piacere diminuisca un po' quando ci si trova in queste situazioni. Anch'io ho provato questo piacere per tanti anni. Poi hai iniziato a vederlo come una cosa normale, ma non è sempre normale divertirsi. Quando sei infortunato, non ti senti più parte della squadra". Wijnaldum ha poi concluso parlando delle sensazioni dopo il suo ritorno in campo: "Quando ti infortuni e puoi giocare di nuovo, sei così felice. Quando sono tornato, si trattava di 10 minuti, poi 20 e sempre di più. E poi mi sono infortunato al bicipite femorale. È stato davvero fastidioso".