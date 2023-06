Roma, Aouar parla già italiano e fa impazzire i tifosi: “Ho rispetto per il Paese”

Era atteso da diverse settimane e finalmente è diventato ufficiale. L'acquisto di Houssem Aouar non è di certo passato inosservato nella Capitale, ma in particolare i tifosi sono rimasti sorprendentemente colpiti dal suo italiano praticamente perfetto mostrato già nella sua prima intervista: "Sto imparando perché è importante ed è una forma di rispetto per il Paese e per i tifosi". La frase in poco tempo ha fatto il giro dei social con sostenitori giallorossi impressionati dalla sua capacità linguistica: "Se parla così bene l'italiano è perché era fatta da tempo". Questo il primo messaggio di un tifoso al quale fanno da eco tanti altri: "Professionalità e intelligenza, e come ha detto rispetto per il paese in cui vai a lavorare", oppure "Questi sono i professionisti che vogliamo vedere".