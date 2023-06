Roma, ufficiale l’acquisto di Aouar: contratto fino al 2028. Vestirà la 22

Le parole di Aouar e Pinto

Houssem Aouar ha rilasciato anche le prime dichiarazioni da neo calciatore della Roma: "Sono molto felice di aver firmato per la Roma, perché è un grande club con una grande storia. Credo sia il progetto giusto per me, con una squadra importante, calciatori forti e tifosi unici. Adesso sono giallorosso e sono pronto”. Anche il general manager Tiago Pinto ha voluto commentare l'arrivo dell'ex Lione a Trigoria: "Aouar è un calciatore giovane che può già vantare oltre 250 presenze nel calcio professionistico: possiede le qualità tecniche e i presupposti per continuare a crescere costantemente. Il suo desiderio di venire alla Roma, nonostante avesse attirato l’attenzione di diversi club a livello internazionale, è stato motivo di soddisfazione per tutti noi”.