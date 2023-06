Calciomercato, sfuma l’ipotesi Zaha. Il PSG ha messo gli occhi su di lui

Tra i giocatori a parametri zero tenuti d'occhio dalla Roma, c'è anche Wilfried Zaha, attaccante del Crystal Palace. Il suo contratto in scadenza con la squadra inglese lo ha reso uno dei possibili obiettivi per molte squadre, tra cui il Psg che, come riportato dal quotidiano francese Le Parisien, avrebbe preso contatti diretti con il giocatore. Luis Campos starebbe seguendo l'attaccante ivoriano da molto tempo, apprezzando le sue ottime qualità. Anche i giallorossi lo seguono da molto, ma al momento, potrebbe sfumare definitivamente l'idea di averlo in squadra nella prossima stagione. La lista dei club interessati a Zaha si allunga ulteriormente con l'ormai noto interesse anche da parte della squadra saudita Al-Nassr.