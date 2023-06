Calciomercato, Roma a lavoro sul prestito di Scamacca dal West Ham

Il club è a lavoro per portare nella capitale l'ex Sassuolo che andrebbe a sostituire Abraham, fuori fino al 2024

La Roma a lavoro sul prestito di Scamacca. L'attaccante ha tutte le carte in regola per dare un rinforzo al reparto offensivo giallorosso e sopperire all'assenza di Abraham che rimarrà fuori almeno fino a marzo 2024 a causa dell'infortunio al ginocchio. Secondo quanto riporta Sky Sport, il club starebbe sondando l'ipotesi di un prestito dal West Ham. Nella squadra inglese ha totalizzato 16 presenze e collezionato tre gol. L'ex Sassuolo è in fase di recupero da un problema al menisco che lo ha tenuto lontano dai campi da gennaio, ma già a luglio dovrebbe tornare a disposizione.