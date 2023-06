Belmadi (c.t. Algeria): “Aouar talento immenso. A Roma può tornare ai suoi livelli”

Djamel Belmadi, commissario tecnico della nazionale algerina, ha parlato in conferenza stampa in vista del raduno e degli impegni che attendono la squadra in questo mese di giugno. Il tecnico francese ha parlato anche di Houssem Aouar confermando il suo trasferimento, ormai prossimo, alla Roma: "Aouar è ​​un giocatore con un potenziale immenso e non vedo perché non dovrebbe tornare a questo livello alla Roma". Queste le parole di Belmadi che dunque dà il suo benestare all'operazione che porterà il franco algerino a vestire la maglia giallorossa fino al 2028. Durante i primi anni della sua carriera, il nativo di Lione era considerato uno degli astri nascenti del panorama mondiale. Negli ultimi anni invece il suo rendimento si è abbassato e non di poco, arrivando a collezionare appena 1 gol e 1 assist nelle 18 partite stagionali (571 minuti).