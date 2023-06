Roma, la Turchia punta El Shaarawy: Fenerbahce e Besiktas sul Faraone

El Shaarawy nel mirino dei Turchi. Prendendo l'esempio del Galatasaray, Fenerbahce e Besiktas sono alla ricerca di un attaccante in Italia. Secondo quanto riportato su Twitter da Alfredo Pedullà, tra i nomi sondati da i due club ci sarebbe anche quello del Faraone, insieme a Dzeko, Rebic e Origi. Il contratto del numero 92 giallorosso andrà in scadenza il prossimo 30 giugno. La società gli ha proposto il rinnovo, sul piatto c'è l'offerta di un pluriennale con stipendio ridotto rispetto a quello attuale. Al momento la sensazione è quella che El Shaarawy voglia rimanere nella capitale per confermare le prestazioni dell'ultima stagione. Anche Mourinho ha più volte ribadito l'importanza del giocatore. Le prossime settimane saranno decisive per chiarire meglio il futuro del Faraone.