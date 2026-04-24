Ranieri attacca: “Il mio addio voluto dalla società”. E Gasperini affonda Massara

È arrivato il comunicato ufficiale: Claudio Ranieri non fa più parte della Roma. Il club ha ribadito fiducia totale in Gasperini e nel nuovo progetto tecnico, chiudendo definitivamente la prima avventura extra campo del senior advisor. "L'AS Roma verrà sempre al primo posto", si legge nel comunicato del club. Sir Claudio ha poi chiarito senza mezzi termini: “Una scelta unilaterale della società. Per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle”.