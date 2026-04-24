È arrivato il comunicato ufficiale: Claudio Ranieri non fa più parte della Roma. Il club ha ribadito fiducia totale in Gasperini e nel nuovo progetto tecnico, chiudendo definitivamente la prima avventura extra campo del senior advisor. "L'AS Roma verrà sempre al primo posto", si legge nel comunicato del club. Sir Claudio ha poi chiarito senza mezzi termini: “Una scelta unilaterale della società. Per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle”.
forzaroma news as roma Ranieri attacca: “Il mio addio voluto dalla società”. E Gasperini affonda Massara
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Ranieri attacca: “Il mio addio voluto dalla società”. E Gasperini affonda Massara
Il tecnico: "Sono stato tirato in mezzo". Massara a rischio, settore giovanile in cambiamento. Dybala parte dalla panchina
L’addio apre ora scenari interni importanti. Massara rischia il posto, con diversi profili valutati per l’area sportiva: da Giuntoli a Manna fino a D’Amico, tutti nomi graditi a Gasperini per avviare una nuova struttura dirigenziale. Possibili scossoni anche nel settore giovanile: in bilico il ritorno prima scontato di Tarantino, mentre Bruno Conti spera in una conferma nel nuovo assetto. La rivoluzione giallorossa è solo all’inizio.
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