Addio Ranieri, il comunicato del club: “Fiducia in Gasp. La Roma viene al primo posto”

Ora è ufficiale, la Roma ha comunicato la separazione dal senior advisor Claudio Ranieri, dopo una collaborazione durata appena 10 mesi. In mattinata il club ha diffuso la nota attesa da ieri sera, dopo che sono filtrate le notizie sulla decisione presa dai Friedkin. "L’AS Roma comunica che il rapporto con Claudio Ranieri è terminato. Il Club desidera ringraziare Claudio per il suo significativo contributo alla Roma. Ha guidato la squadra in un momento molto difficile e saremo sempre grati per i suoi sforzi. Guardando al futuro, la nostra direzione è chiara. Il Club è solido, con una leadership forte e una visione ben definita. L’AS Roma verrà sempre al primo posto. Abbiamo piena fiducia nel percorso che ci attende sotto la guida tecnica di Gian Piero Gasperini, con l’obiettivo condiviso di crescere, migliorare e ottenere risultati all’altezza della nostra storia". Il comunicato ha come logo il vecchio stemma della Roma. Dalla nota si evince come sia stata una scelta unilaterale della proprietà che ha deciso di dare pieni poteri a Gasperini. Per Ranieri un addio doloroso dopo cinque avventure in giallorosso: una da calciatore, tre da allenatore e una da dirigente.