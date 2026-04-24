Massara rischia grosso: da Giuntoli a Manna e D’Amico, ecco le idee di Gasp

La conseguenza più immediata dopo l'addio a Ranieri è il rafforzamento della posizione di Gasperini, destinato ad avere maggiore peso nelle scelte. Anche per questo si valutano nuovi profili per il ruolo di direttore sportivo considerato lo scarso feeling con Massara che era stato scelto proprio da Ranieri. Tra i nomi emersi sui quotidiani ci sono Cristiano Giuntoli, Tony D’Amico e Giovanni Manna. Ma tra le ipotesi c'è anche quella di Sean Sogliano, ds del Verona che ha lavorato con Gasperini al Genoa. Di certo la scelta dovrà essere presa in fretta visto il mercato alle porte.