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Ranieri chiarisce l’addio alla Roma: “Io via per scelta unilaterale dei Friedkin”

Ranieri chiarisce l’addio alla Roma: “Io via per scelta unilaterale dei Friedkin” - immagine 1
L'ormai ex Senior Advisor giallorosso: "Ringrazio la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto. Forza Roma sempre"
Redazione

Questa mattina è arrivata l'ufficialità dell'addio di Claudio Ranieri alla Roma, ora è stato proprio l'ex Senior Advisor giallorosso a intervenire sulla separazione. "L'interruzione del rapporto di Senior advisor è dipesa da una determinazione unilaterale della società", ha specificato Ranieri all'ANSA. "Per dovere di trasparenza, chiarezza del proprio agire, fedeltà alla verità dei fatti e amore per la maglia che rappresenta la seconda pelle", ha voluto precisare Sir Claudio. Ranieri al contempo ha voluto "ringraziare la famiglia Friedkin, la squadra, i dipendenti e l'intero popolo giallorosso per l'immenso affetto tributato nel corso degli anni, sempre integralmente ricambiato. Forza Roma sempre", ha concluso all'ANSA.

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